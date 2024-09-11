إصابة أكي تضع جوارديولا في مأزق وسط جدول مزدحم

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت إصابة ناثان أكي في مباراة هولندا ضد ألمانيا أزمة لـ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في وقت حاسم من الموسم.

أكي يعد المدافع الأساسي مع مانشستر سيتي، والذي يقدم أداءً متميزاً، سقط في الدقيقة 39 من المباراة، مما أدى إلى نقله خارج الملعب وإعاقته عن متابعة اللعب.

ولا تعتبر تلك الإصابة ليست مجرد انتكاسة لهولندا فحسب، بل قد تؤثر بشكل كبير على استعدادات مانشستر سيتي، و مع جدول المباريات المزدحم الذي ينتظر الفريق، بدءاً من مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، ثم إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، تليها مواجهة أرسنال، يمثل غياب أكي تحدياً كبيراً لجوارديولا.

ويلعب أكي دوراً حيوياً في خط الدفاع، وإصابته العضلية قد تؤدي إلى تغييرات استراتيجية في تشكيل الفريق. جوارديولا، الذي يعتمد على استقرار دفاعي قوي، سيكون مضطراً للتكيف بسرعة مع غياب أكي، وقد يضطر إلى الاستعانة بالبدائل أو تغيير أسلوب اللعب لمواجهة هذه الأزمة.

ستكون الأيام المقبلة حاسمة لتقييم مدى تأثير إصابة أكي على أداء الفريق وقدرته على التعامل مع التحديات القادمة.