محمد السيد: أعشق كريستيانو رونالدو وتعبت كثيراً لتحقيق هدفي

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد السيد بطل مصر في سيف المبارزة والحاصل علي الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس إنه تغلب علي صعوبات كثيرة من أجل تحقيق حلمه.

أضاف محمد السيد خلال حواره لاستاد المحور مع خالد الغندور:" لعبة السلاح بالنسبة لي إدمان وأعشقها منذ الصغر".

وواصل:" أعشق كريستيانو رونالدو واحتفلت علي طريقته عقب التتويج ببرونزية السلاح".



وحقق البطل المصرى محمد السيد الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدور.