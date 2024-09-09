برشلونة واتلتيكو مدريد يتسابقان لضم نجم أرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر صحفية اسبانية ان ناديا برشلونة و اتلتيكو مدريد يتصارعان حاليا لضم نجم وسط فريق أرسنال الانجليزي ومنتخب غانا توماس بارتي .

ويعد توماس بارتي احد الاعبين الاساسيين في خط وسط نادي ارسنال الا انه مع وجود ديكلان رايس و التعاقد مع مايكل ميرينو نجم ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة فأن توماس بارتي ستكون مشاركته كلاعب اساسي محل شك كبير .

وبحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية فأن نادي برشلونة و نادي اتلتيكو مدريد يرغبان في ضم توماس بارتي خاصة وان توماس بارتي سبق له اللعب بنادي اتلتيكو مدريد اما برشلونة فأن يرغب وبشدة في دعم مركز لاعب الوسط المدافع .

واضافت الموندو ديبورتيفو : تعاقد توماس بارتي مع ارسنال سينتهي في الصيف القادم ويبدو مرشحا لعدم تجديد التعاقد ويوجد اهتمام به من جانب عدة اندية اخرى مثل يوفنتوس الايطالي و ناديا الاهلي و الهلال السعوديان .