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برشلونة يكشف مدة غياب مارك بيرنال

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي مدة الغياب مارك بيرنال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي عن مدة غياب بيرنال الصادمة وأكدوا أن اللاعب سيغيب عن المباريات والتدريبات لمدة ستصل إلى 12 شهرًا.

ومن المقرر غياب بيرنال عن صفوف برشلونة خلال الموسم الجاري، حيث يعتبر موسمه مع النادي الكتالوني انتهى، لكنه سيستعد للموسم المقبل 2025/2026 مع الفريق، لتكون ضربة قوية في بداية مسيرته الكروية.

يذكر أن برشلونة يتواجد على صدارة ترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يأتي في المركز الثاني بـ 8 نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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