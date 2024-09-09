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صدمة في برشلونة بعد إصابة بيرنال

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ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من الصدمة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب مارك بيرنال، خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن بيرنال تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مما يجعل النادي الكتالوني يفقتد خدماته خلال الموسم الجاري 2024/2025.

وأوضحت أن الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة ببرشلونة، تعرض للصدمة بعدما علم بأمر بيرنال.

وأشارت إلى أن المدرب الألماني يأمل في تعافي اللاعب في أقرب وقت، خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها.

الجدير بالذكر أن برشلونة يتواجد على صدارة ترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يأتي في المركز الثاني بـ 8 نقاط.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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