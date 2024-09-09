تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل السوبر الأفريقي: تنظيم عالمي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن آخر استعدادات مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مؤكداً أن التنظيم سيكون على أعلى مستوى بمشاركة مخرج عالمي قام بإخراج نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأوضح آل الشيخ في تصريحات عبر قناة MBC مصر إدارة كل من الأهلي والزمالك حصلت على 1500 تذكرة لكل فريق بشكل رسمي وعادل، وأنه لا يوجد أي تمييز بين الناديين في توزيع التذاكر. وأضاف أنه من المتوقع حضور جماهير من جنسيات مختلفة، حيث أن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لا يتيح التحكم في جنسية المشجعين.

وأشار المستشار إلى أن التذاكر تم توزيعها بشكل متساوٍ بين روابط المشجعين لكل من الأهلي والزمالك، متمنيًا أن تكون المباراة على مستوى يليق بتاريخ الناديين العريقين ليس فقط على المستوى العربي والأفريقي، بل العالمي أيضًا.

ويعد السوبر الأفريقي بمثابة مواجهة كلاسيكية بين قطبي الكرة المصرية في أجواء استثنائية، وكان الأهلي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما حصد الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية.