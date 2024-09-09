شبانة : حظوظ الأهلي في مواجهة ريال مدريد بمونديال الأندية كبيرة هذه النسخة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يمتلك فرصة قوية خلال النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية في الوصول إلى المواجهة النهائية وحجز موعدًا أمام ريال مدريد بطل أوروبا.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : "بالتأكيد فرص الأهلي ستكون كبيرة للغاية حال مواجهة العين على استاد القاهرة الدولي وفي وجود 60 ألف مشجع، وحال الفوز سيواجه بنسبة كبيرة بطل أمريكا الجنوبية، ومن الممكن أن يحقق الفوز وقتها ويصعد للنهائي لمواجهة ريال مدريد، لكن الأمر يتطلب المزيد من الانفاق على صفقات ودعم الأهلي بشكل قوي خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل: "مباراة السوبر الإفريقي ستكون قوية، والزمالك قام بتدعيم نفسه بشكل قوي، وأنا سعيد بأن يضم النادي الأبيض لاعبين مميزين من أجل قوة المنافسة بين الناديين، وأتمنى أن تدعم كل الفرق الجماهيرية بصفقات قوية، نريد أن تكون المنافسة بين الجميع".