"عضة كليني ويد غانا".. لويس سواريز أرقام كبيرة ومواقف جدلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الأورجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب أوروجواي.

وأقام الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم اليوم حفل وداع لويس سواريز، في ملعب المباراة أمام باراجواي، وسط حضور جماهيري كبير.

واستمرت رحلة سواريز مع منتخب أوروجواي لمدة 17 عاماً، الذي بدأت منذ فبراير عام 2007.

وكانت أول مباراة خاضها سواريز مع منتخب أورجواي في عام 2007، خلال مباراة ودية أمام منتخب كولومبيا، انتهت بفوز الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وخاض سواريز رفقة منتخب أوروجواي 143 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 69 هدفاً، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بجانب تقديم 39 تمريرة حاسمة.

ونجح سواريز في التتويج ببطولة كوبا أمريكا رفقة منتخب أوروجواي، عام 2011، ليحصد لقبه الدولي الأول والوحيد في تاريخه مع المنتخب.

لويس سواريز ولقطات شهيرة مع منتخب أوروجواي

ولم تقتصر لقطات لويس سواريز الشهيرة مع منتخب أوروجواي، على تسجيل الأهداف وصناعتها فقط، بل اشتهر صاحب ال 37 عاماً، بالعديد من اللقطات المثيرة للجدل رفقة منتخب بلاده، في البطولات الكبرى أشهرها في كأس العالم.

وكانت أشهر لقطات لويس سواريز رفقة منتخب أوروجواي في البطولات الكبرى، أمام منتخب غانا في كأس العالم عام 2010 في مباراة الدور ربع النهائي بالمونديال، حيث كانت مباراة المنتخبين معاً تقترب من النهاية، وكانت النتيجة تشير للتعادل دون أهداف، ليقوم سواريز بإخراج كرة من على خط المرمى لصالح منتخب غانا بيده، ليتم طرده واحتساب ضربة جزاء لصالح منتخب غانا، قبل أن يهدرها مهاجم غانا أسامواه جيان.

وبهذه اللقطة حافظ سواريز على نتيجة التعادل بين المنتخبين، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، ينجح منتخب أوروجواي في تحقيق الفوز بركلات الترجيح على حساب غانا، والصعود إلى الدور نصف النهائي.

وثاني أشهر اللقطات للويس سواريز مع منتخب أوروجواي، كانت في مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا في كأس العالم عام 2014، والتي قام خلالها سواريز بعض لاعب منتخب إيطاليا جورجيو كليني، ليتم إيقاف اللاعب 9 مباريات دولية، مع إبتعاده عن المشاركة في أي نشاط مرتبط بكرة القدم لمدة أربعة أشهر.

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