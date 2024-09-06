تعليق كريستيانو رونالدو بعد وصوله للهدف 900

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على وصوله إلى الهدف رقم 900 في مسيرته الاحترافية وذلك كان في شباك المنتخب الكراوتي في إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال للفوز على كرواتيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الحالي 2024-25.

قال رونالدو في تصريحاته عقب لقاء كرواتيا:"أنا متحمس للاستمتاع بكرة القدم، والأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، أنا لا أتبع الأرقام القياسية هي التي تتبعني".

أضاف:"أنا لا أتّبع الأرقام القياسية بل هي التي تتّبعني، الهدف رقم 900 يمثل الكثير، كنت أرغب في الوصول الى هذا الرقم منذ وقت طويل، كنت أعلم أنه قادم".



أردف:"عندما نتحدث عن الأرقام القياسية الصغيرة أو الكبيرة فأنا أشعر بالعاطفة لأنني أعرف وأقدر ما أقوم به أنا وزملائي".



أكمل:"لقد كانت لحظة عاطفية، أعلم أنها تبدو هذه الاحتفاليا مثل أي علامة تجارية أخرى ، لكنني أنا فقط أعرف مدى صعوبة العمل يوميا لتسجيل الهدف رقم 900، إنه رقم فريد في مسيرتي المهنية".



وواصل:"قد يكون الرقم سهل بالنسبة لكم لكن هو ليس كذلك، انه يتطلب الكثير من العمل".



أكد:"لست بحاجة للفوز بلقب كأس العالم. الفوز بقلب اليورو مع بلادي يعادل الفوز بكأس العالم. لقد فزت بالفعل بلقبين مع المنتخب".



أتم:"أبلغ من العمر 39 عاما ونصف ويجب أن أكون مركزا للغاية حتى تسير الأمور على ما يرام، لأن الوصول الى هذا المستوى يتطلب الكثير من التفاني والعمل".

