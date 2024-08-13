الامارات | شباب الأهلي يستحضر ذكرى انتصار «الثمانية» أمام الغرافة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستحضر فريق شباب الأهلي ذكرى انتصاره بثمانية أهداف مقابل هدفين، حين يتجدد في السابعة والنصف من مساء اليوم اللقاء أمام مضيفه الغرافة القطري، في مباراة تجمعهما على استاد «البيت» بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء تأهل شباب الأهلي إلى الدور التمهيدي الثاني عقب فوزه المستحق في السادس من الشهر الجاري على حساب مضيفه سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 4-1 في الدور التمهيدي الأول.

ويتسلح شباب الأهلي في مباراة اليوم بذكرى الفوز بالثمانية على حساب الغرافة، في لقاء جمعهما في أبريل من عام 2022 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، وسجل خلالها لشباب الأهلي كل من: توماس أولسن وعزيز غانييف (هدفان لكل منهما) وحارب عبدالله وفيدريكو كارتابيا ومحمد جمعة وعبدالعزيز صنقور، في حين أحرز أحمد علاء الدين وسفيان هاني هدفي الغرافة.

واتجهت بعثة شباب الأهلي أول من أمس إلى الدوحة، قبل أن يختتم «فرسان دبي» أمس التدريب الأساسي الذي حرص فيه الجهاز الفني على وضع «اللمسات الأخيرة» على التشكيلة وخطة اللقاء، في مباراة يتوقع أن يعتمد فيها المدرب البرتغالي باولو سوزا على العناصر ذاتها التي تألقت أمام سباهان، وأسهمت بشكل فاعل في تحقيق الفوز، من أبرزها الوافد الجديد النجم الإيراني سردار أزمون الذي أهدى فريقه هدف التعادل أمام سباهان من أول لمسة له فور دخوله في الدقيقة 62، وسمح لفريقه بالتوجه إلى الأشواط الإضافية التي شهدت تألق زملائه يحيى الغساني الذي سجل هدفين في الدقيقتين 101 و121، والبديل يوري سيزار في الدقيقة 108.

وعلى الطرف الآخر بدأ نادي الغرافة استعداداته المكثفة لمواجهة شباب الأهلي، عقب تعادله سلبياً أمام الخور في الجولة الأولى من الدوري القطري.

ويعتمد مدرب الغرافة بيدرو مارتينيز في مهمة شباب الأهلي على تشكيلة مماثلة للقاء الخور في افتتاح الدوري، يتقدمهم الحارس خليفة أبوبكر، والدولي التونسي فرجاني ساسي، والإسباني خوسيه لويس ماتو، والروماني فلورينيل كومان.

يذكر أن لقاء شباب الأهلي والغرافة سيمنح الفريق الفائز بطاقة التأهل عن منطقة غرب آسيا، ويقابلها حصول الفائز من لقاء فريقي شاندونغ تايشان الصيني وبانكوك يونايتد التايلاندي على بطاقة التأهل عن منطقة شرق آسيا، لينضم الفريقان المتأهلان إلى 22 نادياً تأهلت بشكل مباشر إلى مرحلة المجموعات في دوري النخبة الآسيوي.

سوزا: سعيد بتطبيق أفكاري من قبل اللاعبين

أعلن المدير الفني لفريق شباب الأهلي، باولو سوزا، جاهزية «فرسان دبي» لمواجهة مباراة الغرافة القطري.

وأبان المدرب أن الفريق يسعى للمنافسة بقوة في هذه البطولة، وقال: «نخوض هذه المواجهة أمام فريق قوي ويملك لاعبين مميزين وجهازاً فنياً مستقراً منذ فترة، نحن نلعب بهويتنا التي نسعى لتثبيتها. أنا سعيد بتطبيق أفكاري من قبل اللاعبين، وأتمنى أن نؤدي مباراة متزنة ونحقق النتيجة المطلوبة».

واعتبر المدرب أن مباراة اليوم ليست مثل مواجهة سباهان في المرحلة السابقة، وسيتم التعامل مع لقاء الغرافة بشكل مختلف، مبيناً أن استراتيجيته في كل المباريات هي العمل على تحقيق الفوز والتقدم في البطولات من خلال تحضير الفريق واللاعبين بشكل جيد، مؤكداً أن الفريق يملك الطموح والقدرة على المنافسة في كل البطولات.

• شباب الأهلي فاز في الدور التمهيدي الأول على حساب مضيفه سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 4 - 1.