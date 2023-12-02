ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الاسباني

كورة لايف بث مباشر مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الاسباني،استقرت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني، على معلق مباراة ريال مدريد وغرناطة.

وينفرد دائماً موقع القناص الرياضي بالكشف عن معلقي المباريات الهامة، سواء على المستوى العالمي أو العربي أو المحلي.

ريال مدريد يدخل بمعنويات مرتفعة للغاية في هذه المباراة برصيد 35 نقطة بعد فوزه الأخير المُريح ضد قادش بنتيجة 3-0 وهي عكس ظروف غرناطة الضيف في هذا اللقاء تماما.

وازدادت معنويات النادي الملكي أوروبيا بعد الفوز على نابولي بنتيجة 4-2 ليحسم صدارة مجموعته الـ3 في دوري أبطال أوروبا بتحقيقه العلامة الكاملة حتى الآن.

أما غرناطة فهو يعيش موسم سيئ حتى الآن إذ يحتل المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 7 نقاط فقط من 14 مباراة حتى الآن في الدوري لهذا الموسم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة | من هنــــا

وأنهى ريال مدريد استعداداته لملاقاة غرناطة ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم السبت في الدوري الإسباني 2023-2024

التاريخ المباراة توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات السبت 2 ديسمبر 2023 ريال مدريد × غرناطة 19:30 20:30 21:30

ويريد ريال مدريد حسم المباراة لصالحه من أجل تعزيز تصدره لجدول الدوري، وتوسيع الفارق مع غيرونا المنافس له على الصدارة.

وعلى الجانب الآخر يأمل غرناطة في تحقيق ثاني انتصاراته، وتحسين ترتيبه في جدول الدوري للابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط.

وفي المقابل يستعد غرناطة لهذه المباراة بكل قوة وتركيز، حيث أنه اليوم في مواجهة خصم قوي وعنيد، لن يتمكن من هزيمته بسهولة، كما أنه ليس أمامه سوى الخروج بالثلاث نقاط، حتى ينقذ نفسه من القاع، وضمان عدم السقوط لدوري القسم الثاني.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

يحتل الريال صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، حصدها من خلال اللعب في 14 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، بينما تعادل في مباراتين، وخسر مباراة، فيما يقع غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط، حيث لعب 14 مباراة، فاز في مباراة وتعادل في 3 مباريات، بينما خسر 9 مباريات.