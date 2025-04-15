السعودية | المرصد الوطني للعمل يوقّع اتفاقية لتعزيز التكامل في مجالات تحليل بيانات سوق العمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية أمس, اتفاقيةً لمشاركة البيانات مع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، تهدف إلى تعزيز التكامل في مجالات تحليل بيانات سوق العمل، وتطوير المبادرات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومثّل المرصد في مراسم التوقيع المدير التنفيذي الدكتور محمد بن أحمد غروي، وعن مؤسسة الراجحي للتمويل التنموي الرئيس التنفيذي محمد الخميس, وذلك على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي اختتم أمس، وذلك في إطار حرص المرصد على بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع مختلف القطاعات، بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويخدم الأهداف الوطنية.

وتجسد هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والمؤسسات غير الربحية، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة.

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