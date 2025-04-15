شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم القطاع الصحي.. وزير الصحة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

مذكرات تعاون بعدة مجالات

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الدمام - شريف احمد - يبدأ معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى جمهورية فرنسا تشمل مدينتي باريس وليون؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.وتشهد الزيارة توقيع عددٍ من مذكرات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة الرقمية وصناعة الأدوية والخدمات الإسعافية، إلى جانب لقائه خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين في فرنسا؛ لبحث فرص الشراكات المستقبلية في المجال الصحي بين البلدين.كما يشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى عددٍ من المؤسسات الصحية الرائدة في فرنسا؛ للتعرف على أفضل الممارسات، واستكشاف فرص التعاون.ويرافق معاليه في الزيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، ومستشفى صحة الافتراضي، واللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات وشركة الصحة القابضة وعدد من المسؤولين.