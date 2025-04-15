النقل العام بالمدينة يقيس رضا المستفيدين

إجراءات وتحسينات
يشمل الاستطلاع الذي يجريه مشروع «حافلات المدينة المنورة» الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، قياس رضا المستفيدين، وما يمكن اتخاذه من إجراءات وتحسينات حول الخدمة بشكل عام، وتقييم التكلفة التي يقدمها المستفيد مقارنة بالفوائد التي يحصل عليها أثناء استخدام الحافلة والتنقل بين محطات المشروع داخل المدينة المنورة، وأبرز المشكلات التي يواجهها المستفيد في مختلف مراحل انتقاله داخل المحطات، وكذلك المشاكل المتعلقة بحالات الازدحام.
كما يستطلع المشروع آراء المستفيدين من خدماته المتاحة عبر التطبيق الإلكتروني «حافلات المدينة» على الهواتف الذكية، وميزات استخدامه، والسلبيات التي يواجهها مستخدمي التطبيق، داعيًا المستفيدين من المشروع.
تعزيز الانسيابية
يذكر أن مشروع النقل العام الذي أبرم عقده في 2022 مع إحدى الشركات المشغلة، يتكون من 27 حافلة، فيما يبلغ عدد المحطات 106 محطات توقف رئيسية وفرعية، ومن خلال 6 مسارات، ويساعد المشروع على تعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسة، ورفع جودة مشاريع النقل، وهو ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تخفيض مستوى التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات، ويستهدف المناطق الحيوية داخل المدينة ومن بينها المساجد والمعالم والمراكز التعلمية والمراكز التجارية والخدمات الصحية وخدمات السفر و السياحة، واستفاد من المشروع وفق آخر إحصائية رسمية أكثر من مليون راكب عبر 165 ألف رحلة سيّرها المشروع لخدمة المستفيدين خلال العام 2023م.
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