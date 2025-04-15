شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المظالم يرفع معدلات الإنجاز القضائي بأكثر من 46 ألف دعوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف ديوان المظالم أن عدد الدعاوى المنجزة في محاكمه خلال الربع الأول بلغ 46,272 دعوى، بارتفاع يقترب من أربعة آلاف دعوى عن ما تم إنجازه في نفس الفترة من العام الماضي.كما بلغ عدد الدعاوى المقيدة لدى محاكم ديوان المظالم خلال الربع الأول 43,879 دعوى، بفارق يزيد على ألفي دعوى مقارنةً بالربع ذاته من العام الماضي.وبيّن تقرير مركز دعم القرار أن عدد الجلسات القضائية الرقمية التي عُقدت خلال هذا الربع في جميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة، وعبر جميع مراحل التقاضي، قد بلغ 73,498 جلسة، بما يزيد عن ستة آلاف جلسة مقارنةً بعدد الجلسات في نفس الربع من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 105% من إجمالي الدعاوى المقيدة خلال الفترة، ويأتي نشر هذه الإحصاءات لتعزيز مبدأ الشفافية الذي ينتهجه ديوان المظالم تجاه المستفيدين من خدمات القضاء الإداري، وأصحاب الاختصاص والمهتمين.