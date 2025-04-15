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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض، يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.
حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.
حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.
تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.
ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.
حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.
الخليج العربيالرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.
حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.
طقس الرياضنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.
ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
عواصف ترابية على الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس عواصف ترابية على أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الاثنين/الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 10 من صباح الثلاثاء.
ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.