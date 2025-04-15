شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع

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عواصف ترابية على الشرقية

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في تقريره عناليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض، يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران.في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًاويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومراتوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومتراتيتوقعفي تقريره عنعلى أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الاثنين/الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 10 من صباح الثلاثاءويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل