شكرا لمتابعة خبر عن تحالف سعودي قطري لإنشاء دار الأوبرا الملكية في الدرعية بـ4 مليارات ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شركة الدرعية عن منح عقد إنشاء دار الأوبرا الملكية في الدرعية لتحالف يضم شركة “السيف مهندسون ومقاولون السعودية وشركة “مدماك للمقاولات القطرية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات ريال.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب 46 ألف متر مربع، ويتضمن أربع قاعات رئيسية مسرح أوبرا رئيسي بسعة 2000 مقعد، مسرح متعدد الأغراض بسعة 450 مقعدًا، مسرح قابل للتعديل بسعة 450 مقعدًا، ومدرج على السطح بسعة 450 مقعدًا للعروض في الهواء الطلق.

كما يشمل المشروع مرافق خدمية وتجارية وترفيهية، مما يجعله وجهة ثقافية متكاملة، ويأتي هذا المشروع كجزء من المرحلة الثانية لمشروع بوابة الدرعية، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2028.

وتتولى شركة الدرعية تنفيذ المشروع، بينما ستقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتشغيله، مما يعكس التعاون المؤسسي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحويل الدرعية إلى وجهة ثقافية وسياحية عالمية.

يُذكر أن مشروع الدرعية يهدف إلى تحويل المدينة إلى مركز ثقافي وسياحي فاخر، حيث تجمع بين أكثر من 300 عام من التاريخ والثقافة والتراث، إلى جانب مرافق الضيافة والخدمات.

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