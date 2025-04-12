شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 500 ممثل ومسؤول يعززون الوعي لدى العاملين في الحج والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

تقديم خدمات متميزة وآمنة للحجاج

الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في لقاءات التواصل التي ينظمها مركز توعية ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة على مدى ثلاثة أيام، لتعزيز الجاهزية لموسم الحج.وقدّم منسوبو الهيئة مجموعة من ورش العمل استهدفت شركات الحج وشركات العمرة ومكاتب شؤون الحج.وشهدت الورش حضور أكثر من 500 من ممثلي ومسؤولي هذه الجهات، وتناولت العديد من الموضوعات التوعوية حول الضوابط المرتبطة بإحضار الأدوية الشخصية والأدوية المقيدة، واستعرضت الفرص التطويرية لتحسين الأداء والخدمات.هذا إضافة إلى التأكيد على أبرز التحديثات في الضوابط والاشتراطات، وذلك لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وركزت الورش المقدمة على رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، بما يحقق التكامل مع جهود باقي الجهات ذات العلاقة.وتهدف الهيئة من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز الوعي لدى العاملين في الحج، من خلال التركيز على التحديات الفعلية وتقديم حلول عملية مدعومة بأمثلة من الواقع.هذا إضافة إلى ضمان تقديم خدمات متميزة وآمنة للحجاج والمعتمرين، وتعزيز الشراكات الفاعلة تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة.