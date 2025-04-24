بأجواء من الحب.. جيسي عبدو تحتفل بعيد ميلاد زوجها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بعيد ميلاد زوجها المنتج اللبناني مفيد الرفاعي بأجواء من الحب والرومانسية.

وشاركت جيسي الجمهور صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص، وعلقت: "كل عام وانت الحب، كل سنينك حب وصحة وسعادة ورزق يا عمري انت".

وكانت جيسي عبدو قي تلقت في أحدث إطلالاتها على الجمهور، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بأوقات صيفية على الشاطئ في دبي، وكانت ترتدي تنورة قصيرة وضيقة باللونين الأسود الأبيض، مع قميص كروب بنفس التصميم، وبكمين طويلين، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً، ووضعت نظارة شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

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