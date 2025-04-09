السعودية | بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بنك الدم الوطني في مقديشو يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل بنك الدم الوطني في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية -بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، حيث قدم خلال شهر مارس 2025م خدماته الطبية لـ 259 مستفيدًا، بلغت نسبة الذكور 57% ونسبة الإناث 43%، بينما شكلت نسبة النازحين 7% والمقيمين 93% من إجمالي المستفيدين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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