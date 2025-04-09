شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات.. إجراءات التقديم على برنامج "فرص" لشاغلي الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدخول على نظام فارس

اختیار برنامج فرص

اختيار نوع الفرصة ثم عرض الفرص واختيار الفرصة المراد التقديم عليها

اختيار الرغبات ومن ثم مراجعة الطلب



قرارات النقل ضمن برنامج «فرص»

الدمام - شريف احمد - يهدف برنامج «فرص» إلى تحقيق استقرار البيئة التعليميَّة وتحسين نواتج التعلُّم بشكل عام.ويسعى البرنامج إلى تحقيق ذلك من خلال استثمار الكوادر البشريَّة العاملة في الوزارة ورفع مستوى التخصصيَّة لديها، بالإضافة إلى تمكين إدارات التعليم وتعزيز مبدأ التنافسيَّة.ويمكن التقديم عبر برنامج فرص عبر الخطوات التالية:ويعمل البرنامج عبر الإعلان عن الفرص الوظيفيَّة الشاغرة في مختلف التخصَّصات والمراحل التعليمية، بهدف شغلها بالكوادر المؤهَّلة المتوفرة داخل الوزارة حسب الضوابط والشروط المعتمدة.أكَّدت وزارة التعليم على ضرورة التزام الموظفين الذين صدرت لهم قرارات نقل ضمن برنامج «فرص» الوظيفيِّ، بمباشرة العمل في مقارهم الجديدة خلال مدة أقصاها «15» يومًا من تاريخ المباشرة المحدَّد في إعلان الفرصة الوظيفية.وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بالمباشرة خلال هذه المدة سيؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف وفصله من العمل، وذلك استنادًا للفقرة «و» من المادة «210» من نظام اللائحة التنفيذيَّة للموارد البشريَّة.