شكرا لمتابعة خبر عن خبير يكشف خدعة يستخدمها البائعين للغش عند بيع العود.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف إبراهيم الهويمل، مهتم بالعود، عن طرق الخداع التي يقع فيها المشتري ومواصفات العود الأصلي والمغشوش.

ولفت إلى أن الغش يحدث في العود الصناعي أو المحسن، حيث يستخدم البائع مسمى “عود طبيعي محسن” إلا أن هذا العود ليس عود طبيعي وإنما هو عود محسن، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية.

ولفت إلى أن العود درجات والأنواع المنتشرة سعرها في المتناول، مضيفا أن العود الصيني يحقق انتشارا كبيرا في سوق المملكة مؤخرا.

وأكد أن العود الهندي والكلمنتان الكلمنتان والمروكي هي أكثر الأنواع انتشارا في المملكة، وسعر بعض الأنواع يصل إلى مليون ريال مقابل الكيلو الواحد.

وأضاف أن العود المروكي جودته عالية، مشيرا إلى أن العود الكلمنتان جودته أعلى والعود السيوفي يكون حاد، ويظهر اختلاف الأنواع في اللون والحجم.

ولفت إلى أن المملكة سعت خلال السنوات الماضية لزراعة العود خاصة بالمنطقة الجنوبية، إلا أن نتائج هذه الزراعة لم تعلن بعد، مشيرا إلى أن خبراء الزراعة يمكنهم تحديد المناطق الجيدة لزراعة العود.