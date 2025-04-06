شكرا لمتابعة خبر عن رئيس الوزراء الهندي يزور المملكة 22 أبريل الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعتزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة المملكة في 22 من أبريل.

وسيلتقي مودي صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقاً لما ذكرته قناة WION الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء الهندي قد أكد في وقت سابق أن المملكة تمثل أهم شريك للهند وكذلك الحال أهم شريك يمدهم بالطاقة”، كما أوضح أيضاً أن رؤية بلاده مشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

يذكر أن قيمة صادرات المملكة غير النفطية لجمهورية الهند بلغت 30,530,112,744 ريالًا في عام 2022م، في حين بلغت قيمة الواردات غير النفطية 34,476,299,291 ريالًا ، وبلغ حجم الميزان التجاري للمملكة 3,946,186,547 ريالًا سعوديًا في عام 2022م.