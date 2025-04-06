عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 

يعود طلاب وطالبات التعليم العام في مختلف مناطق المملكة إلى مقاعد الدراسة اليوم الأحد الموافق 7/10/1446، وذلك بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الانضباط والجدية لاستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث، الذي يُعد المحطة الأخيرة في العام الدراسي الحالي وينتهي بنهاية شهر ذو الحجة.

وشهدت المدارس حضوراً واسعاً من الطلاب والطالبات، حيث حرصت إدارات التعليم والمدارس على توفير بيئة تعليمية محفزة، مع التركيز على مراجعة المفاهيم الأساسية، وتعزيز التحصيل العلمي.

كما نوهت وزارة التعليم عبر منصاتها الرسمية بأهمية التزام الطلبة بالحضور والانضباط المدرسي خلال الفترة المتبقية من الفصل، مشددة على دور الأسرة في دعم الأبناء ومتابعتهم لتحقيق أفضل النتائج.