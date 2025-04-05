الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والمويه وتربة والخرمة ورنية، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة وخليص، وخفيفة على جدة ورابغ، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء ومرات والغاط والزلفي والمجمعة.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية والشرقية وحائل والقصيم والباحة وعسير ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، وخفيفة على منطقة نجران.