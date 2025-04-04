شكرا لمتابعة خبر عن المسند: تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة شمال شرق الجبيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر غربي الخليج العربي، على بُعد 38 كم شمال شرق الجبيل.

وأوضح المسند أن الهزة وقعت في تمام الساعة 02:36 فجر اليوم الجمعة، بعمق يُقدَّر بنحو 10 كم.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:

“تُعد هذه الهزة من الزلازل الخفيفة، حيث يشعر بها الإنسان بوضوح، وقد تتحرك الأشياء الخفيفة من أماكنها، وأحيانًا يُسمع لها صوت، لكنها غالبًا لا تُسبب أضرارًا تُذكر.”

كما أوضح أن مثل هذه الزلازل تُصنَّف ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي، مشيرًا إلى أن العالم يشهد سنويًا نحو 6200 هزة أرضية بهذه القوة.

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