السعودية | وزير التعليم يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلًا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد أن هذه المناسبة السعيدة تمثل فرصة لمواصلة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء الإنسان وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد معاليه بما تبذله المملكة من جهود لخدمة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان، مثمنًا أدوار الفرق الكشفية التابعة للوزارة في تقديم الدعم والخدمات التطوعية لضيوف الرحمن، في صورة تعكس قيم التكافل والتعاون والقيم النبيلة.

وسأل البنيان الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالمسرات، وأن يحفظ المملكة وقيادتها، ويبارك في جهود أبنائها لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء.

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