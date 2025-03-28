شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. زراعة صمام أورطي بالقسطرة تنهي معاناة معتمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إجراء عملية زراعة صمام أورطي عبر القسطرة لمعتمر يمني يبلغ من العمر 73 عامًا، كان يعاني ضيقًا حادًا في التنفس حتى مع أقل مجهود.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض حُول من مستشفى النور التخصصي بعد ظهور أعراض حرجة، وخضع للفحوصات الدقيقة التي أظهرت وجود ضيق شديد في الصمام الأورطي استدعى تدخلًا عاجلًا.

ونُقل مباشرة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، وباشر الفريق الطبي المتخصص تقييم الحالة ووضع الخطة العلاجية المناسبة.

رؤية صحية شاملة

وأشار تجمع مكة المكرمة الصحي إلى أن فريق القسطرة القلبية بقيادة استشاري القسطرة القلبية د. صالح خوج، أجرى عملية زراعة الصمام الأورطي عبر القسطرة بنجاح تام خلال ساعة ونصف دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح، ما أسهم في تقليل المضاعفات وتعجيل تعافي المريض الذي استعاد استقراره الصحي.



وأكد التجمع الصحي أن هذا النجاح يجسد ما يتميز به مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية من إمكانات نوعية وكوادر طبية وطنية مؤهلة، تمكنه من التعامل مع أدق الحالات القلبية، ليواصل تقديم خدماته التخصصية المتقدمة بجودة عالية لضيوف الرحمن وسكان المنطقة، ضمن رؤية صحية شاملة تدعم جودة الحياة وتعزز كفاءة الأداء.