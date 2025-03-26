شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة وزخات من البرد على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، والعديد من متنزهاتها.

وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.