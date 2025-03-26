شكرا لقرائتكم خبر مدن المملكة تحتفي بعيد الفطر بفعاليات استثنائية تعزز التجربة السياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستشهد مدن المملكة العربية السعودية أجواء احتفالية مميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع انطلاق سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تمزج بين الترفيه، الثقافة، والفنون، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور مستمر في القطاع السياحي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الإطار، أطلقت روح السعودية حملة “عيد معنا” لتكون الدعوة مفتوحة للجميع لقضاء أجمل أوقات العيد وسط أجواء احتفالية ساحرة، تتنوع بين الفن، الثقافة، الترفيه، والتجارب العائلية الفريدة في مختلف مناطق المملكة.

في الرياض، تتألق سماء العاصمة بالألعاب النارية، بينما تستضيف مواقع مثل “بوليفارد رياض سيتي” و”بوليفارد وورلد” عروضاً فنية وموسيقية لنجوم مثل راشد الفارس وعايض، إضافة إلى عروض مسرحية ممتعة كـ”مسكون ليلى” و”الشنطة”. كما تستقطب “فعالية أسبوع فن الرياض”، الممتدة حتى 13 أبريل، عشاق الفن المحلي والعالمي، وتُقدم “فيا رياض” تجربة تسوق وترفيه فاخرة، مع حفل مميز للفنان رابح صقر في الأول من أبريل.

وفي جدة، تستقبل الواجهة البحرية و”جدة بروميناد” الزوار بفعاليات يومية تستمر حتى 20 أبريل، تتنوع بين عروض حية وأنشطة تفاعلية موجهة للعائلات، إضافة إلى حفلات غنائية للفنان تامر عاشور، وعروض مسرحية مثل “شمس وقمر”. كما يضفي نادي اليخوت والمارينا طابعاً بحرياً فريداً على الاحتفالات من الخامسة مساءً حتى الثانية صباحاً.

أما الدرعية، فتحتفي بتاريخها العريق من خلال “ليالي الدرعية” التي تضم عروضاً ثقافية وتجارب طعام وتسوق، مع إطلالة فريدة من “مطل البجيري” على حي الطريف المدرج ضمن قائمة اليونسكو.

وفي العلا، يجتمع الجمال الطبيعي والموروث الثقافي في فعاليات استثنائية، من أبرزها حفل عالمي لفرقة Keinemusik في قاعة “مرايا”، وتجارب المنطاد واستكشاف المواقع الأثرية مثل “بلدة العلا القديمة”. كما يمكن للزوار المشاركة في “تجربة طريق البخور” وابتكار عطورهم الخاصة في ورش تفاعلية.

سواحل الوجه وأملج على البحر الأحمر توفر مغامرات بحرية لا تُنسى، من بينها الغوص بين الشعاب المرجانية وممارسة الرياضات المائية، إضافة إلى “رحلة أرويا كروز” الفاخرة التي تستمر حتى 29 مايو.

“عيد معنا”.. وخلّك من صُنّاع الفرح!

عيش أجواء العيد بكل تفاصيلها الجميلة مع حملة “عيد معنا” من روح السعودية، واستكشف فعاليات مبهجة وتجارب لا تفوّت في كل مدينة ووجهة.

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عيد معنا.. وفرحتك في السعودية أحلى!