خِدمات إثرائية متكاملة في ليلة السابع والعشرين بالحرمين

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الخِدمات الإثرائية المتكاملة

الدمام - شريف احمد - عززت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خططها التشغيلية لاستقبال ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، من خلال مسارات إثرائية وتوجيهية لإثراء تجربة القاصدين والزائرين لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.وأعلنت جاهزيتها التامة لإثراء تجربة الأعداد المليونية المتوقعة من القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، وبتناغم كامل مع المنظومة الأمنية وشركاء النجاح في القطاعات الحكومية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تسخير كل الإمكانيات لخدمة الحرمين وقاصديهما وزائريهما، تعكس قدسية المكان وشرف الزمان وعظمة الموسم، مع الحرص على تحقيق أعلى معايير الضيافة والراحة للزائرين والمعتمرين في هذه الليلة الفضيلة.ووفرت الرئاسة الخدمات المعيارية للقاصدين والزائرين والمصلين والمعتكفين في الحرمين الشريفين؛ بتضافر الجهود مع شركاء النجاح، والتناغم مع المنظومة الأمنية وفق الخطط المعدة، ووفق حوكمة كامل الخدمات لراحة وطمأنينة قاصدي الحرمين وزائريهما في أجواء روحانية تحفها السكينة والخشوع والطمأنينة، وسط منظومة من الخِدمات الإثرائية المتكاملة.وحرصت على توفير أجواء روحانية خاشعة في ليلة السابع والعشرين؛ حيث وضعت خطة إثرائية تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير أفضل الخِدمات الإيمانية للزوّار والمعتمرين من خلال تكثيف الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتوزيع آلاف الكتيبات الإثرائية.