شكرا لمتابعة خبر عن مفاوضات مكثفة في الرياض لإنهاء الحرب بأوكرانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تتواصل المفاوضات في الرياض بين وفود رفيعة المستوى من أوكرانيا والولايات المتحدة لمتابعة المفاوضات الروسية الأميركية، وذلك بعد لقاءات فنية بحثت قضايا البنية التحتية وحماية منشآت الطاقة ومصير الأطفال الأوكرانيين المختطفين.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية اختتام المحادثات الفنية مع واشنطن، مشيرة إلى أن الكرملين والبيت الأبيض سيصدران بيانًا مشتركًا لاحقًا.

وفي المقابل، وصفت الولايات المتحدة المحادثات بأنها خطوة في جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء الصراع، رغم رفض موسكو اقتراحه بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا.

أوروبيًا، تسعى بريطانيا وفرنسا إلى تشكيل قوة لحفظ السلام في أوكرانيا، حيث التقى قادة جيشي البلدين في لندن لمناقشة خطط التعاون العسكري.

كما أعلن وزير الدفاع البريطاني عن دعم مالي بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا، مؤكدًا التزام بلاده بالسلام دون إغفال تعقيدات الصراع.