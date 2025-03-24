57 رخصة مياه شرب معبأة بالمناطق

بلغ عدد رخص تصدير مياه الشرب المعبأة، نحو 57 رخصة، تصدرتها منطقة الرياض بـ25 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ13 رخصة، ثم منطقتا المدينة المنورة والقصيم بـ5 رخص لكل منهما، والمنطقة الشرقية 4 رخص، تلا ذلك منطقتا حائل والجوف برخصتين لكل منهما، وأخيرا منطقة جازان برخصة واحدة، بينما خلت مناطق عسير، تبوك، الحدود الشمالية، نجران، والباحة من الحصول على أي تراخيص، وذلك حسب تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023.

تعويض السوائل

من جهته، أوضح مشرف على محل لبيع المياه المعبأة وليد خالد يزيد، أنه في شهر رمضان يزيد الإقبال على شراء المياه المعبأة بشكل ملحوظ لعدة أسباب؛ أبرزها ارتفاع استهلاك المياه فترة ما بعد الإفطار، إذ يحرص الناس على شرب كميات أكبر من المياه خلال الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة، إلى جانب شراء الأسر المياه المعبأة بدلا من استخدام المياه الموجودة في المنزل، وهناك العديد من يفضل المياه المعبأة بدلا من المياه المفلترة لضمان جودتها ونقائها، خاصة مع زيادة الوعي الصحي.

العروض والتخفيضات

أضاف يزيد، أن كثيرًا من محلات المياه المعبأة يحرصون على تقديم العروض والتخفيضات، حيث تقدم العديد من المحلات عروضًا خاصة في رمضان، مما يشجع المستهلكين على شراء كميات أكبر، وأكد أن أنواع مياه الشرب المعبأة عدة، منها المياه المعدنية الطبيعية وتأتي من مصادر طبيعية غنية بالمعادن، ولا تخضع لمعالجة كيميائية، والمياه النقية تتم تنقيتها من خلال عمليات مثل التناضح العكسي أو التقطير لإزالة الشوائب، فضلا عن مياه الينابيع التي تُستخرج من مصادر طبيعية تحت الأرض وتحتفظ بخصائصها الطبيعية، أما المياه الغازية فتحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، إما بشكل طبيعي أو بإضافته صناعيًا، والمياه المعالجة تخضع لعمليات معالجة كيميائية أو فيزيائية لتحسين جودتها.

التحكم في الأسعار

من جهته أوضح مواطن محمد الغامدي، أنه يحرص في شهر رمضان على شراء المياه المعبأة خاصة مع التخفيضات خلال رمضان، مع ملاحظة أن التخفيضات لا تشمل بعض شركات المياه المعبأة ذات الجودة العالية، وتقتصر على شركات مياه أقل جودة، ونجد بعض الشركات تستحوذ على حصة كبيرة من السوق، مما يمنحها القدرة على التحكم في الأسعار بدلا من خفضها للمستهلكين، لكن في بعض الأحيان قد تقدم هذه الشركات عروضا خاصة مثل العروض على الكميات الكبيرة أو الخصومات الموسمية.

مياه مصدرة حتى نهاية 2023

الرياض 14.039 م3

مكة المكرمة 3.876م3

المدينة المنورة 700 م3

القصيم 2500م3

الشرقية 105م3

حائل 50م3