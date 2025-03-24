شكرا لمتابعة خبر عن وصول الوفد الروسي إلى مقر انعقاد المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الوفد الروسي، اليوم الاثنين، إلى مقر انعقاد المحادثات مع الوفد الأمريكي في العاصمة ⁧الرياض⁩.

ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات بين خبراء من روسيا والولايات المتحدة، حيث يترأس الوفد الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، غريغوري كاراسين، إلى جانب مستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي، سيرغي بيسيدا.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن قد أجريا، يوم الثلاثاء الماضي، محادثة هاتفية تناولا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى مجموعة من القضايا الدولية الأخرى.

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