شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور عبدالعزيز الحربي: لا دليل على أن النبي يونس كان في بطن الحوت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالعزيز الحربي، أستاذ القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، عدم وجود دليل قاطع على أن النبي يونس عليه السلام كان داخل بطن الحوت.

وقال الحربي خلال استضافته في برنامج “الليوان”، أن الحوت، بصفته مخلوقًا عظيمًا، قد يبتلع الإنسان دون أن يكون بالضرورة داخل بطنه، مضيفًا: “مجرد دخوله في فم الحوت فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حيث تشير الظلمات إلى الليل والبحر وفم الحوت، وليس بالضرورة إلى بطنه”.

كما أشار إلى أن حرف الفاء في قوله تعالى “فاستجبنا له” يدل على سرعة الاستجابة، مما يعني أن النبي يونس لم يلبث طويلًا داخل فم الحوت، مضيفًا أنه لا يوجد دليل قطعي يحدد المدة التي قضاها يونس عليه السلام في فم الحوت .