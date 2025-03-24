شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 20 يومًا.. أكثر من 800 ألف مستفيد من خدمات "حافلات المدينة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مشروع "حافلات المدينة"، الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة، تقديم خدمة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي ومسجد قباء لأكثر 850 ألف مستفيد عبر تشغيل أكثر من 35 رحلة تتنقل بزيادة تجاوزت 72% عن العام الماضي، وذلك خلال أول 20 يومًا من شهر رمضان.وبدأت حافلات المدينة نقل المصلين والزوار من أول ليلة لشهر رمضان، عبر7 مسارات من وإلى المسجد النبوي ونقطة واحدة من وإلى مسجد قباء، انطلاقًا من الاستاد الرياضي، وسيد الشهداء، وحي الخالدية، وحي شظاة، وحي الملك فهد وحي الحديقة ومواقف كلية السلام.فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء.وتعمل جميع المسارات على مدى 18 ساعة خلال اليوم، باستثناء محطتي السلام وسيد الشهداء التي تعمل على مدى 24 ساعة.