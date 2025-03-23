شكرا لمتابعة خبر عن أسامة المسلم يكشف عن مبيعات رواية الخوف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الكاتب والروائي أسامة المسلم عن مبيعات رواية “الخوف” خلال حديثه في برنامجه “مسرح الحياة” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني.

وعلق العلياني على ما قاله المسلم بخصوص مبيعات رواية “الخوف”، وقال: “لو افترضنا جدلاً أننا نبيع 500 ألف نسخة في السنة، والنسخة بـ50 ريالاً، أي 25 مليون ريال، ولكن في الغالب نبيع مليون نسخة، وهذا يعني 50 مليون ريال سنوياً ، هذا دخل من ‘الخوف’ فقط”.

وقال الروائي إن نصف هذا المبلغ يذهب للموزعين، والباقي 25 مليون يكون نصفها للناشر ونصفها للورثة، وهذا بخلاف تكاليف الطباعة والنقل والشحن وضريبة الدولة.

و رد الإعلامي قائلاً إنه بغض النظر عن الأرباح والتكاليف، سيكون سعيداً إذا كان هناك مردود من بيع لوحة أو رواية قيمة.

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