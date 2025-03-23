شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم مخالف لحرقه مخلفات عشوائية بمكة المكرمة.. احذر الغرامة والان نبدء بالتفاصيل

نظام البيئة في السعودية

غرامة المخالفات البيئية في السعودية

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية.وأشارت إلى أنه ارتكب مخالفات تلويث البيئة والإضرار بالتربة، بحرق مخلفات عشوائية في منطقة مكة المكرمة.وأكدت تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.وقبل أيام ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الإثيوبية، لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات عشوائية في منطقة مكة المكرمة.وأشار الأمن البيئي إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة، أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.