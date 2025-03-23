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ضبط مقيم مخالف لحرقه مخلفات عشوائية بمكة المكرمة.. احذر الغرامة

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واس - مكة المكرمة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية.
وأشارت إلى أنه ارتكب مخالفات تلويث البيئة والإضرار بالتربة، بحرق مخلفات عشوائية في منطقة مكة المكرمة.

نظام البيئة في

وأكدت تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وقبل أيام ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الإثيوبية، لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات عشوائية في منطقة مكة المكرمة.
وأشار الأمن البيئي إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.

غرامة المخالفات البيئية في السعودية

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة، أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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