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بمعايير دقيقة.. كيف يجري فحص وجبات الإفطار بالمسجد الحرام؟

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تتبع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معايير دقيقة لفحص وجبات الإفطار بالمسجد الحرام، بداية من مرحلة الفحص البصري.
كما تتأكد من تخزين الوجبات في بيئة آمنة بعيدًا عن التلوث، وفحص تاريخ الصلاحية والتأكد من جودته ومن سلامة العبوات وخلوها من التسريب أو التلف والتحقق من عدم وجود مكونات فاسدة أو ملوّثات، بالإضافة إلى مراقبة جودة المكونات وإرسال العينات للمختبر.
فحص وجبات الإفطار بالمسجد الحرام - واس

الحفاظ على صحة ضيوف الرحمن

ويعمل مختبر المسجد الحرام التابع للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التحقق من النتائج والبيانات التحليلية للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن.
ويكون ذلك باستخدام عدة أنواع من التحاليل تتضمن تحاليل مايكروبيولوجية وكيميائية وفيزيائية.
فحص وجبات الإفطار بالمسجد الحرام - واس

فحص وجبات الإفطار بالمسجد الحرام

ويتحقق المختبر من معايير الجودة والتأكد من سلامة المياه وخلوها من الشوائب والميكروبات، ومراقبة العناصر الكيميائية، ومراقبة جودة التمور، التي توزع في المسجد الحرام، وجودة التعقيم للأسطح.
ويستهدف من وراء ذلك، الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الجميع، داخل المسجد الحرام انطلاقًا من حرص الهيئة على راحة وسلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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