شكرا لقرائتكم خبر عن بمعايير دقيقة.. كيف يجري فحص وجبات الإفطار بالمسجد الحرام؟ والان نبدء بالتفاصيل

الحفاظ على صحة ضيوف الرحمن

فحص وجبات الإفطار بالمسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - تتبع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معايير دقيقة لفحص وجبات الإفطار بالمسجد الحرام، بداية من مرحلة الفحص البصري.كما تتأكد من تخزين الوجبات في بيئة آمنة بعيدًا عن التلوث، وفحص تاريخ الصلاحية والتأكد من جودته ومن سلامة العبوات وخلوها من التسريب أو التلف والتحقق من عدم وجود مكونات فاسدة أو ملوّثات، بالإضافة إلى مراقبة جودة المكونات وإرسال العينات للمختبر.ويعمل مختبر المسجد الحرام التابع للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التحقق من النتائج والبيانات التحليلية للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن.ويكون ذلك باستخدام عدة أنواع من التحاليل تتضمن تحاليل مايكروبيولوجية وكيميائية وفيزيائية.ويتحقق المختبر من معايير الجودة والتأكد من سلامة المياه وخلوها من الشوائب والميكروبات، ومراقبة العناصر الكيميائية، ومراقبة جودة التمور، التي توزع في المسجد الحرام، وجودة التعقيم للأسطح.ويستهدف من وراء ذلك، الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الجميع، داخل المسجد الحرام انطلاقًا من حرص الهيئة على راحة وسلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين.