شكرا لمتابعة خبر عن الجلاجل يروي قصة توطين دواء الإنسولين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى وزير الصحة، فهد الجلاجل، قصة توطين دواء الإنسولين في المملكة.

وذكر الجلاجل أن مشروع توطين هذا الدواءلم يكن جديد، وإنما كان التوجه موجود منذ عام 2010،وذلك بحسب ما ذكره ف برنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة “mbc”.

وأشار إلى أنه كان هناك اتفاقيات متعددة مع شركات لتوطين الإنسولين إلا أن هذه الاتفاقيات لم تكن تأتي بنتيجة.

وأضاف أنهم غيروا الاتفاقية واشترطوا عدم شراء الإنسولين إلا إذا تم توطينه في المملكة، مشيرا إلى أنهم لم يقبلوا أي شروط طرحتها الشركات.

وأكد أن 3 شركات تقدمت لتوطين الإنسولين، إلا أنهم وافقوا على شركتين فقط بضمان الشراء لـ سبع سنوت.