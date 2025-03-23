اخبار السعوديه

الجلاجل يروي قصة توطين دواء الإنسولين .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

الجلاجل يروي قصة توطين دواء الإنسولين .. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن الجلاجل يروي قصة توطين دواء الإنسولين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى وزير الصحة، فهد الجلاجل، قصة توطين دواء الإنسولين في المملكة.

وذكر الجلاجل أن مشروع توطين هذا الدواءلم يكن جديد، وإنما كان التوجه موجود منذ عام 2010،وذلك بحسب ما ذكره ف برنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة “mbc”.

وأشار إلى أنه كان هناك اتفاقيات متعددة مع شركات لتوطين الإنسولين إلا أن هذه الاتفاقيات لم تكن تأتي بنتيجة.

وأضاف أنهم غيروا الاتفاقية واشترطوا عدم شراء الإنسولين إلا إذا تم توطينه في المملكة، مشيرا إلى أنهم لم يقبلوا أي شروط طرحتها الشركات.

وأكد أن 3 شركات تقدمت لتوطين الإنسولين، إلا أنهم وافقوا على شركتين فقط بضمان الشراء لـ سبع سنوت.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا