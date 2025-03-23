شكرا لمتابعة خبر عن التويجري : ولي العهد طرح سؤالاً غير منطومة الصناعة السعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محمد التويجري مستشار في الديوان الملكي عن سؤال طرحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غيّر “منظومة” الصناعة السعودية بالكامل والتشريعات والتصدير وكل ما يرتبط بالمحتوى المحلي.

وقال التويجري:” في أوائل عام ٢٠١٨، خلال أحد الاجتماعات طرح ولي العهد سؤالا عن الوزراء والمسئولين مفاده”ليش ما نصنع هذا القلم في السعودية؟”٠

وأضاف” ردود الفعل تضمنت أسباب عن التعقيد الاقتصادي وسياسات تشريعية ، فضلا عن أسباب تتعلق بقلة أهمية استخدام القلم في ظل التكونولجيا المنتشرة “٠

وتابع”وبعدما قدمنا دراسة كاملة لولي العهد ، ردد أمامنا نفس السؤال ” نفسي أفهم القلم هذا ليش ما نصنعه”وفي النهاية اكتشفنا أن ولي العهد كان له مغزى مختلف تماما ليس متعلقاً بصناعة القلم في حد ذاته وإنما كان يرمي لمفهوم أوسع بكثير وهو الصناعة المحلية وتوسعتها في المملكة”٠

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