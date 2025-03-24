شاهدوا ماذا قال براء عالم بعد انتهاء رحلته في مسلسل شارع الأعشى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 04:25 مساءً - نشر الفنان براء عالم صورة له وهو في كواليس مسلسل "شارع الاعشى" الذي جسَّد فيه شخصية "سعد"، وتفاعل مع دوره بالعمل في بداية الحلقات عندما أحب "عواطف"، ولكن والدها رفض الموافقة على زواجهما، وحزن وقتها سعد، وينضم إلى جماعة تتدعي أنها ملتزمة، ويعمل معهم، ويُتوفى في أثناء تنفيذ عملية هجومية.

وعلق براء عالم على المنشور وكتب: "رسمياً، انتهت رحلة سعد في ‫شارع الأعشى‬، رحلة بدأت بحب وأمل تحوَّل إلى إحباط ورغبة في الانتقام، وانتهت بعنف ومأساة، رسالة رثاء لكل سعد فقدناه في أثناء الموجة التي حاولت سد أفقنا، شكراً لكم على كل الحب والتقدير". واختتم براء وكتب: "القادم أجمل".

شخصية براء عالم في المسلسل تمثل له تحدٍ كبير

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وكان براء عالم قد سأل متابعيه بعد عرض 3 حلقات من مسلسل "شارع الأعشى" عن الشخصية التي جسدها، وهي شخصية "سعد"، وقال عالم عن الشخصية التي جسدها: "سعد أوَّل ما قرأته علمت أني قدَّام تحدٍّ كبير؛ ليس فقط لاختلاف مرجعيته الثقافية ولهجته والمجتمع الذي يعيش فيه، بل لأنه يمثل جيلاً سعودياً بأكمله، كبر وتربَّى في المملكة في زمن عجيب وعاصر تغيُّرات ثقافية واجتماعية مهيبة. متأكد لو كان والدي ما زال حياً لوجد في "سعد" ما يتصل به، رسالتي لذاك الجيل أنكم لستم منسيين، وفي شارع الأعشى رسالة حب وتقدير لكل ما مررتم به من حلو ومُرٍّ".

وقال: "شكراً لكل من تفاعل وشاركنا إعجابه، أحبكم وخايف عليكم في رحلة قادمة ستسافرون فيها من "أيوه قلبي عليك التاع" إلى "خلص حنانك ما بقى إلا قسوتك".

مسلسل "شارع الأعشى"

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آخر أعمال براء عالم

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" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من تأليف بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، عبد الرحمن نافع، بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عمل قدمه الفنانهو فيلم سينمائي بعنوان "أحلام العصر" من بطولة: صهيب قدس، حكيم جمعة، فاطمة البنوي، إسماعيل الحسن، محمد بخش، براء عالم وآخرين، ومن إخراج فارس قدس، وتأليف الأخوين قدس وعمر البحري، وتدور الأحداث حول نجم كرة قدم متقاعد، سيئ السمعة ومضطهد إعلامياً، يتعاون مع ابنته في فرصة للانتقام على بوابة التواصل الاجتماعي، وكلما غاصا في حلم الشهرة والنجومية؛ زادت مشاركتهما، وتتوالى الأحداث.

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