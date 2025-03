حقيقة ترشيح ثلاث نجمات للقيام بدور بريتني سبيرز في فيلم السيرة الذاتية الخاص بها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 04:25 مساءً - الحياة الشخصية لنجمة الغناء العالمية بريتني سبيرز دائماً ما يتم تسليط الضوء عليها، ربما أكثر من أعمالها الفنية. فحياتها العائلية وزيجاتها وصراعها مع والدها بشأن الوصاية القانونية كانوا دائماً المرتبطين باسم بريتني سبيرز في المواقع الإخبارية، وعندما طرحت مذكراتها في نوفمبر من عام 2023، قدمت من خلاله الكثير من الأسرار التي تتعلق بها وبعائلتها، زيجاتها وعلاقاتها، حملها وإجهاضها وابنيها.

ومع تزايد الاهتمام بحياة بريتني سبيرز الشخصية، تم الإعلان عن تقديم فيلم سيرة ذاتية عنها، ويبقى الجدل حول من ستقدم شخصيتها في الفيلم؟

بريتني سبيرز في فيلم سيرة ذاتية.. لأية نجمة؟

حصلت شركة يونيفرسال بيكتشرز Universal Pictures على حقوق كتاب مذكرات بريتني سبيرز الأكثر مبيعاً The Woman in Me، لتصدر منه فيلماً، وقد تم تأكيد تولي جون م. تشو، ليكون مخرج الفيلم، بينما لم يستقر صانعو العمل على بطلة الفيلم التي ستجسد شخصية بريتني سبيرز، لكن واحدة من هؤلاء النجمات الثلاث سيقع عليها الاختيار وهن؛ أريانا غراندي، ميلي بوبي براون، وسابرينا كاربنتر.

إليكَ هذا الخبر: بريتني سبيرز تكشف في مذكراتها لماذا حلقت شعرها في عام 2007؟

تنافس النجمات الثلاث للحصول على الدور

تعاونت أريانا غراندي مع المخرج جون إم. تشو في فيلمها الأخير "Wicked". وقد صرح مصدرٌ مطلعٌ لمجلة Life & Style: "أريانا من أشدّ معجبي بريتني، ومن الواضح أنها معجبةٌ جداً بجون منذ أن شاركته مؤخراً في فيلم Wicked وأثبتت جدّيتها في العمل من أجله. هناك العديد من النجوم البارزين الذين يرغبون في هذا الدور، لذا فالمنافسة محتدمةٌ بالتأكيد".

أما ميلي بوبي براون فهي تبذل جهوداً جبارةً للحصول على الدور، حتى أنها صبغت شعرها باللون الأشقر. وقال مصدر لصحيفة Daily Mail: "ميلي بوبي براون مُتحمسة جداً لأداء دور بريتني لدرجة أن المقربين منها يعتقدون أنه أصبح هدفها في الحياة الآن. إنها تعتقد أنها خُلقت لهذا الدور".

قد ترغبين في معرفة مذكرات بريتني سبيرز The Woman In Me: ماذا يحمل الكتاب في طياته؟

جون إم.تشو ينفي اختيار أي ممثلة للدور

حتى الآن، لم يتم اختيار الممثلة التي ستؤدي دور بريتني سبيرز في الفيلم الجديد، وهذا ما أكده مخرج العمل في منشورٍ له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً)، حيث كتب: "كتب: "هذا غير صحيح. يبدو الأمر مثيراً، لكنني لم أجرِ أي نقاش حول اختيار الممثلين لهذا الفيلم بعد. نحن في مرحلة مبكرة جداً من التطوير. آسف."

كما زعم جون في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في يناير أن فيلم بريتني سبيرز لا يزال في مراحله المبكرة جداً، وأن بريتني ستكون منخرطة بشكل كبير في العملية عند بدء الإنتاج، وأضاف: "لقد شاهدتُ جميع اختيارات المعجبين، ورأيتُ كل ذلك. ودائماً ما آخذ ذلك في الاعتبار، فقد تكون هناك فكرة جيدة. لكن علينا أن نرى".

للمزيد من الأخبار: بعد صمتهم لسنوات.. هؤلاء المشاهير يفجرون مفاجآت في مذكراتهم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».