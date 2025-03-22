شكرا لقرائتكم خبر عن في منطقتين.. إحباط تهريب 546 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (306) كيلوجرامات من نبات القات.

كما أحبطت الدوريات في قطاع العارضة بجازان تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

في ذات السياق، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (20) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة فيفا، وأوقف واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه. دوريات حرس الحدود وفي منطقة عسير، قبضت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات.

بينما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهم (6,264) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.