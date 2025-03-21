شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 2.4 مليون شجرة مانجروف لتعزيز استدامة السواحل السعودية والان نبدء بالتفاصيل

زراعة أشجار المانجروف في السعودية

مشروعات التشجير في السعودية

مبادرة السعودية الخضراء

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة تنمية الغطاء النباتي "مروج" عن تمكنها من زراعة (2.4) مليون شجرة مانجروف على امتداد سواحل المملكة، تزامنًا مع اليوم العالمي للغابات الذي يوافق الثامن 21 من شهر مارس.ويأتي هذا ضمن جهودها في الاستدامة البيئية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتزامها المستمر بتعزيز الغطاء النباتي وحماية البيئة الساحلية في المملكة.وأوضح الرئيس التنفيذي لمروج المهندس وائل بن عدلي بوشة في تصريح له بهذه المناسبة، أن المؤسسة تعمل وفق نهج متكامل لإعادة تأهيل البيئات الساحلية وزيادة مساحات غابات المانجروف، لما لها من دور محوري في حفظ التوازن البيئي ومكافحة التغير المناخي.وأبان أنه حُقق هذا الإنجاز بفضل دعم الشركاء وجهود فرق العمل الميدانية التي تعمل وفق أحدث الأساليب العلمية لزراعة المانجروف وحمايته.وأشار إلى أن أشجار المانجروف تعد من أهم الأنظمة البيئية الساحلية، وتسهم في تقليل انبعاثات الكربون، وحماية الشواطئ من التآكل، وتوفير موائل طبيعية غنية بالتنوع البيولوجي.ولفت إلى أن مؤسسة مروج تسعى إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوسيع نطاق مشروعات التشجير في مختلف المناطق الساحلية.وبين أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات البيئية بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين؛ بهدف تعزيز الاستدامة وزيادة الغطاء النباتي في المملكة.وأفاد أن المبادرات تشمل زراعة مليون شجرة من أشجار المانجروف والأشجار البرية، وتخضير (200) مسجد عبر الاستفادة من المياه الرمادية، بالإضافة إلى زراعة (20) ألف شجرة، وزراعة (400,000) شجرة مانجروف في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.هذا إضافة إلى مبادرة لنثر (300) مليون بذرة في خمس محميات ملكية، ومبادرة التشجير التعاوني التي تهدف إلى زراعة (10) ملايين شجرة بحلول (2027).وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن مساهمة المؤسسة في مبادرة السعودية الخضراء.وبيّن أن "مروج" تستهدف خلال السنوات المقبلة مضاعفة جهودها في زراعة المانجروف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.وأوضح أن المبادرات البيئية المستدامة التي تنفذها المؤسسة تأتي ضمن التزام المملكة بدورها الريادي في الحفاظ على الموارد الطبيعية.وشدد على أهمية تضافر الجهود لتعزيز التشجير وحماية الغابات الساحلية، داعيًا المجتمع إلى دعم هذه المبادرات البيئية، لما لها من تأثير مباشر في تحسين جودة الحياة وحماية التنوع البيولوجي البحري.