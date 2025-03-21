شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: الحالة المطرية ستستمر حتى عيد الفطر المبارك ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في “الأرصاد” عقيل العقيل أن الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة ستستمر حتى عيد الفطر المبارك .

وقال العقيل:” هذه الحالة الجوية التي بدأت منذ بداية شهر رمضان والتي ستستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك وستشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات البرد خاصة في مناطق وسط وشرق المرتفعات من المملكة بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة”٠

وتشهد الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط حبات البرد، مع احتمالية جريان السيول في بعض المواقع.

ودعا مركز الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتباع التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصًا في المناطق المتوقع تأثرها بالحالة الجوية.



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