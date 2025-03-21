-
1/2
-
2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة : "قمر رمضان" يشرق في طور التربيع الأخير الليلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سيشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر رمضان المبارك بعد منتصف الليل اليوم، حيث سيبقى يزين السماء بقية الليل وسيكون من أجمل المناظر مشاهدته عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس السبت.
فترة التربيع الأخير
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن فترة التربيع الأخير تتمثل في ظهور نصف القمر ونصفه الآخر مظلم، مشيرًا إلى أن الجبال والفوهات تظهر بوضوح خاص على طول الخط الفاصل بين الجانب المضيء والمظلم، حيث يتداخل الضوء والظل ليمنحا مشهدًا ثلاثي الأبعاد مذهلًا.
تقلص المسافة بين القمر والشمس
وأوضح أبو زاهرة، أن القمر سيصل إلى لحظة التربيع الأخير يوم السبت 22 مارس في الساعة 02:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليكون بذلك قد أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض لهذا الشهر، مبينًا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء حتى يُرصد هلالًا قبل شروق الشمس بفترة وجيزة، استعدادًا لوصوله إلى منزلة الاقتران لشهر شوال.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.