شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ساعات حد أقصى للقيادة اليومية.. "النقل" تحدد ساعات العمل والراحة لسائقي الشاحنات والان نبدء بالتفاصيل

ساعات القيادة

فترات الراحة

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للنقل عن تنظيم جديد يحدد ساعات العمل والراحة لسائقي الشاحنات، وذلك بهدف تعزيز السلامة على الطرق وتحسين بيئة العمل في قطاع النقل البري.ووفقًا لما أقرته الهيئة، فقد تم تحديد الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية للسائقين عند 9 ساعات، مع إمكانية تمديدها إلى 10 ساعات مرتين أسبوعيًا.كما تم وضع سقف أسبوعي لساعات القيادة بحيث لا يتجاوز 56 ساعة، لضمان عدم إرهاق السائقين وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية.وفيما يتعلق بساعات الراحة، شددت الهيئة على ضرورة حصول السائقين على فترات راحة يومية وأسبوعية مناسبة. حيث يُمنح السائق فترة راحة إجبارية لمدة 45 دقيقة بعد كل 4 ساعات ونصف من القيادة المستمرة، بالإضافة إلى فترة راحة يومية لا تقل عن 11 ساعة خلال كل 24 ساعة.ويتمتع السائقون براحة أسبوعية تصل إلى 48 ساعة، وذلك لضمان استعادة النشاط وتقليل مخاطر التعب أثناء القيادة.وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة لتنظيم قطاع النقل البري وتحسين بيئة العمل لسائقي الشاحنات، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل والسلامة العامة، ويعزز من كفاءة وأمان عمليات النقل في المملكة.