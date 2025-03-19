شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. مبادرة "كسوة السيدة عائشة" تعزز التكافل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة محافظة جدة جهودها في دعم المبادرات الخيرية، حيث شاركت في مبادرة "كسوة السيدة عائشة" للعام الخامس عشر على التوالي.

وتركز المبادرة على إعادة تدوير الملابس الفائضة وتوزيعها على الأسر المحتاجة بعد تنظيفها وتعقيمها، وذلك ضمن فعالياتها الرمضانية الهادفة إلى تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.



وأوضح المهندس هتان حموده، المدير العام للمسؤولية المجتمعية بأمانة جدة، أن المبادرة تجسد قيم العطاء والتكافل، وتسعى إلى إدخال الفرحة على قلوب المستفيدين، مشيرًا إلى أن مشاركة "أصدقاء أمانة جدة" في تنفيذ الحملة تعكس روح التطوع وتدعم تحقيق أهدافها الإنسانية.

رؤية السعودية 2030

وتتولى "جمعية كسوة السيدة عائشة" عملية جمع الملابس، سواء الجديدة أو المستعملة، وفرزها وتصنيفها، مع إضافة لمسات خاصة لضمان تقديمها بحالة ممتازة تناسب المستفيدين.

وتأتي هذه الجهود متوافقة مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي والوصول إلى مليون متطوع، مما يبرز دور المبادرة كنموذج رائد في خدمة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.