شكرا لقرائتكم خبر عن "جود المناطق 2".. توقيع اتفاقيات لدعم الأسر المستحقة بحلول سكنية والان نبدء بالتفاصيل

حملة جود المناطق 2

مبادرات توفير السكن في السعودية

الدمام - شريف احمد - تتواصل جهود حملة جود المناطق 2، إذ وقّعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" عددًا من اتفاقيات التعاون مع الصناديق العائلية التي أسهمت بجودها في حملة جود المناطق.وكانت الاتفاقيات بين مؤسسة "سكن" ومجموعة من الصناديق العائلية، وعدد من الجمعيات، ضمن حملة جود المناطق 2؛ بهدف دعم الأسر المستحقة بحلول سكنية مستدامة وتعزيز التكافل العائلي.وقدّم الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" عبدالعزيز بن صالح الكريديس, شكره وامتنانه لجميع الداعمين من الصناديق العائلية، لما تعكس هذه المبادرة روح العطاء والتكافل المجتمعي.وأكد الكريديس أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز دور الصناديق العائلية في التكافل الاجتماعي.وأشار إلى أن هذه الشراكات تجسد روح المسؤولية الاجتماعية وتعزز الاستقرار السكني للأسر المستحقة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توفير الحلول السكنية المستدامة.وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن حملة "جود المناطق 2"؛ التي تهدف إلى تحفيز العطاء وإسهام كافة القطاعات في دعم استقرار الأسر المستحقة عبر توفير حلول سكنية مستدامة.